بعد جائزة جولدن جلوب.. أغنية لورا باوزيني مرشحة للأوسكار

(أنسامد) - مارس 16 - روما - تعيش الفنانة الإيطالية، لورا باوزيني أيام جميلة في حياتها الفنية، فبعد أسبوعين من فوز أغنيتها "Lo si"، على جائزة أفضل أغنية أصلية لـ "جولدن جلوب"، حصلت المغنية على تقدير آخر، إذ ظهر اسم الأغنية بين المرشحين لجائزة الأوسكار 2121، فئة أفضل أغنية أصلية.



أغنية "Lo si "، أو "أرى"، ظهرت في الفيلم الإيطالي، للمخرج أدواردو بونتي "لا فيتا بريما بريما" من بطولة صوفيا لورين، الذي بث على منصة نتفليكس. الأغنية أيضا من تلحين الأمريكي ديان وارن، وإشراف موسيقي لبوني جرينبيج، ومن كتابة نيكولو أجلياردي.



وعبرت باوزيني عن سعادتها بترشح الأغنية للأوسكار، إذ كتبت على صفحتها الخاصة على فيسبوك: "أغنية إيطالية رشحت لجائزة الأوسكار! يشرفني أن أمثل إيطاليا في أحد أهم احتفالات صناعة الترفيه العالمية، ما زلت لا أصدق ذلك".



وتابعت باوزيني: : "كوني جزء من مشروع خاص مثل فيلم لا فيتا بريما بريما، لأدواردو بونتي وصوفيا لورين، كان بالنسبة لي أحد أعظم الحياة التي يمكن أن تمنحها لي الحياة، والآن مع علمي أنني قد رشحت للحصول على جائزة الأوسكار، هذا يتجاوز كل شيء". (أنسامد).



