أوسكار: بيلوتشي في الفيلم التونسي مرشح لأفضل فيلم أجنبي

(أنسامد) - مارس 15 - روما - تصدر الفيلم التونسي "الرجل الذي
باع ظهره" The Man Who Sold His Skin، جائزة أوسكار أفضل فيلم
اجنبي ، والذي شاركت فيه الفنانة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي
مع فريق العمل في الفيلم للمخرجة التونسية كوثر بن هنية .
والفيلم مرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. . تم تقديم العمل في
مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين ، حيث حصل على جائزة
هوريزونتي Horizonti لأفضل تمثيل للذكور قدمها يحيى محيني.
بطل الفيلم ، سام علي ، شاب سوري حساس ومندفع يفر من الحرب ويغادر
بلاده إلى لبنان. من أجل الوصول إلى أوروبا والعيش مع حب حياته ،
يوافق على أن يتم رسم ظهره من قبل أحد أكثر الفنانين المعاصرين
إثارة للاهتمام في العالم. (أنسامد).