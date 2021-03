أوسكار: بيلوتشي في الفيلم التونسي مرشح لأفضل فيلم أجنبي

(أنسامد) - مارس 15 - روما - تصدر الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" The Man Who Sold His Skin، جائزة أوسكار أفضل فيلم اجنبي ، والذي شاركت فيه الفنانة الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي مع فريق العمل في الفيلم للمخرجة التونسية كوثر بن هنية .



والفيلم مرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي. . تم تقديم العمل في مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين ، حيث حصل على جائزة هوريزونتي Horizonti لأفضل تمثيل للذكور قدمها يحيى محيني.



بطل الفيلم ، سام علي ، شاب سوري حساس ومندفع يفر من الحرب ويغادر بلاده إلى لبنان. من أجل الوصول إلى أوروبا والعيش مع حب حياته ، يوافق على أن يتم رسم ظهره من قبل أحد أكثر الفنانين المعاصرين إثارة للاهتمام في العالم.