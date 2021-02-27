سالفيني يعارض فرض إغلاق جديد في عيد الفصح

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - قال زعيم الرابطة ماتيو سالفيني إنه يعارض الحديث عن فرض إغلاق وطني جديد على عيد الفصح لمنع عدوى COVID-19.



وأضاف سالفيني للصحفيين خارج مجلس الشيوخ "أرفض التفكير في أسابيع أخرى وشهور أخرى من الخوف أو حتى الإغلاق."إذا كانت هناك حالات خطرة محلية ، عليك التدخل على المستوى المحلي." وأشار "ولكن لا يبدو من الاحترام للشعب الإيطالي أن يتحدث عن إقامة عيد الفصح في المنزل في حالة إغلاق اليوم."الفطرة السليمة مطلوبة"، مشيرا أن "كل رؤساء البلديات في إيطاليا ، من جميع الألوان السياسية ، يطالبون ببعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية المغلقة التي لا تنطوي على مخاطر لإعادة فتحها". (أنسامد).



