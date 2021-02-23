إيطاليا:عارضة الأزياء فيتوريا تشيرتي تشارك بمهرجان سان ريمو

(أنسامد) - فبراير 23 - روما - ستكون عارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة، فيتوريا تشيرتي، مقدمة مشاركة لأحدى سهرات مهرجان سان ريمو.



وأعلن أماديوس، مقدم التليفزيون والمخرج الفني: " سيكون هناك ثراء في المهرجان، مع ظهور نسائي جديد، أنها فيتوريا تشيرتي، عارضة الأزياء الإيطالية، التي سارت على منصات العرض في جميع أنحاء العالم، في أوائل العشرينات من عمرها، لأهم العلامات التجارية".



وتابع أماديوس متحدثا عن عارضة الأزياء: "لقد ظهرت على أغلفة مجلات الموضة المرموقة وهي مصدر إلهام لأساتذة التصوير المعاصر العظماء، وستكون فيتوريا شريكتي في إحدى أمسيات سان ريمو الخمس لعام 2021".



وولدت فيتوريا تشيرتي في يشيا عام 1998، وبدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء مع المشاركة في مسابة "إليت موديل لوك" في عام 2012، قبل أن تظهر لأزل مرة على منصة عرض الأزياء "دولتشي أند جابانا"، ومئات العروض الأخرى في نيويورك ولندن وميلانو وباريس للعديد من دور الأزياء الكبرى. (أنسامد).



