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إيطاليا: وفاة صائغ الذهب بيترو فيرانتي مصمم جماجم "جوني ديب"
    (أنسامد) - فبراير 11 - روما - ضربة قوية واجهها قطاع المجوهرات الفاخرة الإيطالية، مع وفاة أحد عظماء القطاع، بيترو فيرانتي، ليلة الأربعاء/ الخميس.

    وعُثر على فيرانتي ميتا أمس في روما، عن عمر يناهز 71 عاما، إذ كان يشتهر بحرفيته في صناعة القطع الفريدة، لاسيما الخواتم والأساور المصنوعة يدويا من الفضة والبرونز.

    فيرانتي، الذي كان يعرف باسم "صخرة الشارع"، صمم العديد من قطع الاكسسوار الفريدة، من بينها الجماجم، كما ارتدى ابداعاته العديد من الفنانين والشخصيات في عالم الترفيه، من بيهم جوني ديب، والصحفي بيبي كروشياني، مقدم البرنامج الإذاعي "لا زانزارا".

    وأقيمت الجنازة اليوم، الخميس، الساعة 3 مساءا، في كنيسة سانتو ستيفانو، بمسقط رأسه، بلدة كاستيل فرنتانو.

    وخلال الجنازة، قال رئيس البلدة، جابريل دأنجلو: "لم نخسر فقط احد المحتروفين المعروفين، بل كان أحد الشخصيات المتواضعة وشخصية عظيمة، لقد أحب بلده كثيرا، لقد كان فخرا لنا والمجتمع بأسره"، مقدما تعازيه لعائلة الفقيد. (أنسامد).

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