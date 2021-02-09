زكي: بلدية ليتشي ستمنح باتريك الجنسية الفخرية

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - اعلن رئيس بلدية ليتشي ، كارلو سالفميني ان بلديته ستمنح للباحث المصري في جامعة بولونيا ، باتريك زكي ، المحتجز في القاهرة بسبب آرائه الجنسية الفخرية وان الحكومة الجديدة تعترف به كمواطن إيطالي .



قال سالفميني في بيان نعتقد إن مدينتنا ، بنسيجها المدني الملتزم بشدة بدعم القضية ، يمكن أن تتبنى بالإجماع هذا العمل الرمزي ولكن ذي المغزى في مجلس المدينة ، وتنضم إلى العديد من المدن الإيطالية التي منحت بالفعل الجنسية لزكي:مثل بولونيا ، وميلانو ، ونابولي ، باليرمو وفيرارا وباري وغيرهم الكثير ".



و اضاف انه " بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتقال باتريك ان بلدية ليتشي كانت مركزًا مهمًا للاقتراحات والتعبئة ، مع الحملة التي روجت لها كونفيرسازيوني سول فوتورو بمسابقة "ملصق للغد" الذي انضمت إليه البلدية . ه و قال سالفميني انه تم عرض الملصقات الفائزة بالمسابقة على السبورة الموضوعة في شوارع المدينة... حتى قبل ذلك ، منذ يونيو من العام الماضي ، تم وضع لافتة على Palazzo Carafa تطالب بالإفراج عن باتريك.



"أختم سالفميني حديثه بالتعبير عن أمله أن الحكومة المقبلة قد تقيِّم بعناية منح الجنسية الإيطالية لهذا الباحث الشاب ، مع ما يترتب على ذلك من اكتساب الحقوق المجاورة ، ويمكنها من اتخاذ جميع المبادرات الدبلوماسية اللازمة للافراج عنه ". (أنسامد).



