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المقاول ماكس ادرمان يهرب من سجنه في سوريا برشوة حارسه
    (أنسامد) - فبراير 3 - روما - القي جهاز المخابرات السورية القبض على رجل الأعمال السابق في فيشنزا ماكس أدرمان الذي يبلغ من العمر47 عامًا .. تعرض ادرمان للسجن والتعذيب لمدة 11 يومًا في سوريا من قبل جهاز المخابرات بتهمة الكشف عن معلومات أمنية في إسرائيل "، وتمكن ادرمان من تحرير نفسه بعدما قدم الرشوة لاحد حراسه وقام بالاتصال بالسفارة الإيطالية في لبنان.

    القصة رواها أديرمان اليوم في مقابلة نشرتها صحيفة Il Giornale di Vicenza. استمر السجن من 2 يناير إلى 13 يناير ، أولاً في مبنى حيث تعرض فيه للتعذيب ، ثم في منزل في العاصمة دمشق ، حيث تمكن من الخروج.

    وبحسب روايته ، قام سبعة رجال عسكريين مسلحين ببنادق كلاشينكوف في كمين نُفّذ بتواطؤ مع عشيقته يارا محرز التي كانت تعيش معه في العاصمة السورية منذ أيلول / سبتمبر حيث أراد ادرمان شراء و تشغيل بارا.

    و بسبب ماضيه كرجل الأعمال ثم عضو مجموعة عسكرية ومالك شركة أمنية في إفريقيا اقتيد معصوب العينين مقيد اليدين و تعرض للضرب بالعصي المطاطية. (أنسامد).

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