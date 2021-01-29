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بييرو بيلو يدعو لاطلاق سراح باتريك زكي
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    (أنسامد) - يناير 29 - روما - نشر الفنان والمغني الايطالي بييرو بيلو رسالة فيديو طالب فيها بالإفراج الفوري عن باتريك زكي، الطالب المصري بجامعة بولونيا الايطالية، والمحتجز في مصر منذ ما يقرب من عام بتهمة الدعاية التخريبية.

    وقال بييرو بيلو في رسالة فيديو باللغة بالإنجليزية نشرها في حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : أحب مصر وثقافتها الألفية، ولهذا أطالب باطلاق سراح باتريك زكي على الفور.

    باتريك زكي محتجز في سجن طره بالقاهرة، ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة يوم الاثنين لتقرير ما إذا كان سيمدد حبسه الاحتياطي أم لا.

    (أنسامد).

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