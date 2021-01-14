الاحد..جلسة محاكمة جديدة لباتريك جورج

(أنسامد) - يناير 14 - روما - انسامد - 14 يناير - كانون الثاني
- لقد تم تحديد موعد جلسة نظر تجديد حبس باتريك جورج زكى الدارس
المصري بجامعة بولونيا في ايطاليا يوم الأحد 17 يناير امام محكمة
الجنايات بمعهد امناء الشرطة في طرة .
نؤكد اننا لن نتوقف عن المطالبة باخلاء سبيلة والافراج الغير مشروط
عنه
ونذكركم بانه قد تم القبض عليه تعسفيا فور وصوله مطار القاهرة شهر
فبراير الماضي و قد مر ما يقرب من العام علي احتجاز باتريك بدون
مبرر .
كل التمنيات بالعدل والحرية لباتريك وكل المدافعين عن حقوق الانسان
حول العالم (أنسامد).