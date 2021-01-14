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الاحد..جلسة محاكمة جديدة لباتريك جورج
    (أنسامد) - يناير 14 - روما - انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - لقد تم تحديد موعد جلسة نظر تجديد حبس باتريك جورج زكى الدارس المصري بجامعة بولونيا في ايطاليا يوم الأحد 17 يناير امام محكمة الجنايات بمعهد امناء الشرطة في طرة .

    نؤكد اننا لن نتوقف عن المطالبة باخلاء سبيلة والافراج الغير مشروط عنه ونذكركم بانه قد تم القبض عليه تعسفيا فور وصوله مطار القاهرة شهر فبراير الماضي و قد مر ما يقرب من العام علي احتجاز باتريك بدون مبرر .

    كل التمنيات بالعدل والحرية لباتريك وكل المدافعين عن حقوق الانسان حول العالم (أنسامد).

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