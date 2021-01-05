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مجتمع - شخصيات
بيوفاني علي موقع انسا 6 يناير لعرض اسطورة يوليسيس
    انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - بمناسبة عيد الميلاد يقدم المايسترو نيكولا بيوفاني عرضًا جديدًا مخصصًا لأسطورة أوليس يوم الخميس القادم 6 يناير الساعة 6 مساءً في البث المباشر من سالا بيتراسي من قاعة باركو ديلا ميوزيكا ، والذي سيتم بثه أيضًا على موقع وكالة الانباء الايطالية كجزء من مشروع الوكالة للثقافة ، لدعم المسارح المغلقة.

    يقدم عازف البيانو والملحن الحائز على جائزة الأوسكار عن الموسيقى التصويرية لفيلم الحياة حلوة لروبرتو بينيني رحلة إلى اوليسيس و هي أشهر أسطورة على الإطلاق . في العرض ، ستتشابك الأسطورة ، القصة ، مع الحياة الحقيقية للموسيقي لتمثيل عالم المؤلف الشعري من خلال الكلمات والموسيقى والصورة.

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    الجمعة 13 إبريل

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    اكتشاف مطعم اثر في بومبي..بقايا الطعام موجودة في الاواني

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