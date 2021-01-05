بيوفاني علي موقع انسا 6 يناير لعرض اسطورة يوليسيس

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - بمناسبة عيد الميلاد يقدم المايسترو نيكولا بيوفاني عرضًا جديدًا مخصصًا لأسطورة أوليس يوم الخميس القادم 6 يناير الساعة 6 مساءً في البث المباشر من سالا بيتراسي من قاعة باركو ديلا ميوزيكا ، والذي سيتم بثه أيضًا على موقع وكالة الانباء الايطالية كجزء من مشروع الوكالة للثقافة ، لدعم المسارح المغلقة.



يقدم عازف البيانو والملحن الحائز على جائزة الأوسكار عن الموسيقى التصويرية لفيلم الحياة حلوة لروبرتو بينيني رحلة إلى اوليسيس و هي أشهر أسطورة على الإطلاق . في العرض ، ستتشابك الأسطورة ، القصة ، مع الحياة الحقيقية للموسيقي لتمثيل عالم المؤلف الشعري من خلال الكلمات والموسيقى والصورة.



