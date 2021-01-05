بيوفاني علي موقع انسا 6 يناير لعرض اسطورة يوليسيس

انسامد - 5 يناير - كانون الثاني - بمناسبة عيد الميلاد يقدم
المايسترو نيكولا بيوفاني عرضًا جديدًا مخصصًا لأسطورة أوليس يوم
الخميس القادم 6 يناير الساعة 6 مساءً في البث المباشر من سالا
بيتراسي من قاعة باركو ديلا ميوزيكا ، والذي سيتم بثه أيضًا على
موقع وكالة الانباء الايطالية كجزء من مشروع الوكالة للثقافة ،
لدعم المسارح المغلقة.
يقدم عازف البيانو والملحن الحائز على جائزة الأوسكار عن الموسيقى
التصويرية لفيلم الحياة حلوة لروبرتو بينيني رحلة إلى اوليسيس و هي
أشهر أسطورة على الإطلاق .
في العرض ، ستتشابك الأسطورة ، القصة ، مع الحياة الحقيقية
للموسيقي لتمثيل عالم المؤلف الشعري من خلال الكلمات والموسيقى
والصورة.