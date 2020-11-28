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وفاه الممثلة وكاتبة السيناريوالإيطالية داريا نيكولودي
    أنسامد - 28 نوفمبر / تشرين الثاني - توفيت الممثلة وكاتبة السيناريو داريا نيكولودي ، شريكة الحياة والعمل لمخرج الرعب داريو أرجينتو ، في منزلها في روما عن عمر يناهز السبعين يوم الخميس.

    كانت نيكولودي قد إشتهرت بالفعل مع الممثل إليو بيتري عندما التقت بأرجنتو عام 1974، وولدت ابنتهما الممثلة آسيا أرجنتو بعد عام.

    عملت نيكولودي في جميع أفلام أرجنتو بما في ذلك Suspiria (1977) و Inferno (1980) و Tenebre (1982) و Phenomena (1984) و Opera (1987).

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