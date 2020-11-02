Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - شخصيات
وفاة الممثل المسرحي جيجي برويتي
    انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - توفي جيجي برويتي ممثل المسرح والسينما والتلفزيون الايطالي قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثمانين الموافق يوم 2 نوفمبر .

    مكث في المستشفى في روما لعدة أيام لإجراء الفحوصات ، وأصيب أمس بفشل القلب الشديد.. بدت حالته على الفور خطيرة للغاية.

    توفي جيجي برويتي بعيدًا عن عائلته في الساعات الأولى من الصباح .

    امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عامًا ، تراوحت من السينما إلى المسرح... كان نجاح فيلم "بالنسبة لي من فضلك" لا يُنسى.

    كان برويتي ممثلا مسرحيا من الدرجة الاولي ، ورجل استعراض مطلق ، ومعلما ومخرجا ومنظّما، نشر جيجي برويتي سيرته الذاتية بعنوان "الكل في الكل - شيء أتذكره" . وإذا كان يتذكر شيئًا ما ، فإن إيطاليا تتذكر الكثير عن هذا الممثل العبقري و ستظل تتذكره.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    حياة وموهبة آندي وارهول ملك البوب في بالاتسينا دي كاكشيا ستوبينيجي

    ألبوم الصور