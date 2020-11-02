وفاة الممثل المسرحي جيجي برويتي

انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - توفي جيجي برويتي ممثل المسرح
والسينما والتلفزيون الايطالي قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثمانين
الموافق يوم 2 نوفمبر .
مكث في المستشفى في روما لعدة أيام لإجراء الفحوصات ، وأصيب أمس
بفشل القلب الشديد.. بدت حالته على الفور خطيرة للغاية.
توفي جيجي برويتي بعيدًا عن عائلته في الساعات الأولى من الصباح .
امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عامًا ، تراوحت من السينما إلى
المسرح... كان نجاح فيلم "بالنسبة لي من فضلك" لا يُنسى.
كان برويتي ممثلا مسرحيا من الدرجة الاولي ، ورجل استعراض مطلق ،
ومعلما ومخرجا ومنظّما، نشر جيجي برويتي سيرته الذاتية بعنوان
"الكل في الكل - شيء أتذكره" .
وإذا كان يتذكر شيئًا ما ، فإن إيطاليا تتذكر الكثير عن هذا الممثل
العبقري و ستظل تتذكره.