وفاة الممثل المسرحي جيجي برويتي

انسامد - 2 نوفمبر - تشرين الثاني - توفي جيجي برويتي ممثل المسرح والسينما والتلفزيون الايطالي قبل يوم واحد من عيد ميلاده الثمانين الموافق يوم 2 نوفمبر .



مكث في المستشفى في روما لعدة أيام لإجراء الفحوصات ، وأصيب أمس بفشل القلب الشديد.. بدت حالته على الفور خطيرة للغاية.



توفي جيجي برويتي بعيدًا عن عائلته في الساعات الأولى من الصباح .



امتدت حياته المهنية لأكثر من 50 عامًا ، تراوحت من السينما إلى المسرح... كان نجاح فيلم "بالنسبة لي من فضلك" لا يُنسى.



كان برويتي ممثلا مسرحيا من الدرجة الاولي ، ورجل استعراض مطلق ، ومعلما ومخرجا ومنظّما، نشر جيجي برويتي سيرته الذاتية بعنوان "الكل في الكل - شيء أتذكره" . وإذا كان يتذكر شيئًا ما ، فإن إيطاليا تتذكر الكثير عن هذا الممثل العبقري و ستظل تتذكره.



