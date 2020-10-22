إصابة المطربة الإيطالية نينا زيلي بفيروس كورونا

أنسامد - 22 أكتوبر / تشرين الأول - قالت المطربة الإيطالية نينا
زيلي على إنستغرام ، اليوم الاثنين ، إن الاختبارات أثبتت إصابتها
بفيروس COVID-19.
قالت زيلي ، 40 عاما ، إنها ربما أصيبت بالفيروس في مأدبة عشاء
وحذرت معجبيها من توخي الحذر.
"أنصحك بعدم الذهاب إلى المطعم ، والتوقف عن الذهاب إلى الأماكن
المزدحمة.أنا في الحجر الصحي ، لكن أنصحك بإيقاف حياتك الاجتماعية
هذا الأسبوع المقبل.لقد فعلت كل شيء لم أستطع الحصول عليه ، أقسم.
لكنه خارج عن سيطرتنا".
زيلي المولودة في بياتشينزا ، واسمها الحقيقي ماريا كيارا فراشيتا
، مغنية وكاتبة أغاني.
بعد إطلاق أغنيتها المنفردة الأولى "50mila" ، حققت نجاحًا
تجاريًا مع ألبوم Semper lontano ، الذي صدر بعد مشاركتها في قسم
الوافدين الجدد في مهرجان سانريمو الموسيقي 2010.