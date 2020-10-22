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إصابة المطربة الإيطالية نينا زيلي بفيروس كورونا
    أنسامد - 22 أكتوبر / تشرين الأول - قالت المطربة الإيطالية نينا زيلي على إنستغرام ، اليوم الاثنين ، إن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس COVID-19.

    قالت زيلي ، 40 عاما ، إنها ربما أصيبت بالفيروس في مأدبة عشاء وحذرت معجبيها من توخي الحذر.

    "أنصحك بعدم الذهاب إلى المطعم ، والتوقف عن الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.أنا في الحجر الصحي ، لكن أنصحك بإيقاف حياتك الاجتماعية هذا الأسبوع المقبل.لقد فعلت كل شيء لم أستطع الحصول عليه ، أقسم. لكنه خارج عن سيطرتنا".

    زيلي المولودة في بياتشينزا ، واسمها الحقيقي ماريا كيارا فراشيتا ، مغنية وكاتبة أغاني.

    بعد إطلاق أغنيتها المنفردة الأولى "50mila" ، حققت نجاحًا تجاريًا مع ألبوم Semper lontano ، الذي صدر بعد مشاركتها في قسم الوافدين الجدد في مهرجان سانريمو الموسيقي 2010.

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