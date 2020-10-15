إعتقال "البيدجا"، قبطان في خفر السواحل الليبي

أنسامد - 15 أكتوبر / تشرين الأول - إعتقلت أمس القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس، عبد الرحمن ميلاد، المعروف أيضا باسم البيدجا، وهو قبطان في خفر السواحل الليبي ومتهم بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود.



عرف "البيدجا" في إيطاليا عام 2017 حيث شارك في لقاء مع السلطات الإيطالية في مركز مينيو لاحتجاز المهاجرين ، في صقلية، في مقاطعة كاتانيا.



كان الاجتماع ، الذي عقد بناء على طلب المنظمة الدولية للهجرة ، جزءا من مشروع ممولته المجموعة الأوروبية تضمن سلسلة من الزيارات الدراسية إلى إيطاليا لوفد ليبي.



عقد الاجتماع بشأن الهجرة بين السلطات الإيطالية والليبية قبل عام من فرض مجلس الأمن عقوبات عليه في يونيو 2018.



وبحسب مصادر من وزارة الداخلية في ذلك الوقت ، حصل "البيدجا" على تأشيرة بتقديم وثائق مزورة. لكن التحقيقات الصحفية التي أجرتها صحيفة " أفينير " الإيطالية ومجلة " لكسبريسو " الأسبوعية أكدت على أن إمكانية وصول "البيدجا" إلى إيطاليا كان بتأشيرة ممنوحة من السلطات الإيطالية على أساس جواز سفر باسم يستخدمه عادة في جميع المستندات.



وذكر الصحفي في وكالة الأنباء الإيطالية "انسا" نيلو سكافو - صاحب التحقيق الذي اكتشفت به صحيفة "أففينير وجود خفر السواحل الليبي في صقلية وروما في عام 2017 لسلسلة من الاجتماعات - أن البيجا ضباط ومعروف بالفعل لمخابرات دول الاتحاد الأوروبي.



