إيطاليا-مهرجان: تكريم شباب المخرجين والمؤلفين السينمائيين

أنسامد- 11 أغسطس/آب – كرمت لجنة التحكيم لنسخة السابعة عشر من مهرجان مانيا جراتشيا للأفلام (Magna Grecia Film Festival) الذي استضافته مدينة كنتزارو، شباب المخرجين والمؤلفين السينمائيين الإيطاليين.



والقراءة السينمائية التي أشرف عليها جيانفيتو كاسادونتي، ضمت مراجعة موجزة عن الأعمال الفنية من الدرجتي الأولى والثانية، وذلك من أجل استكشاف آفاق جديدة للسينما من خلال عيون المؤلفين الناشئين. هذه الأعمال تم تقديمها للجنة التحكيم برئاسة ميشيل بلاسيدو، وأعضائها، المخرج بيتر ويبر والممثلة والمخرجة سوزي لاود والممثل أنطونيو كاتانيا.



وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى المؤلف فرانشيسكو جياتشيو وماركو ديمور، لنصهما الذي جاء تحت عنوان "Dolcissimei". ويحكي هذا العمل السينمائي أنه بأناقة ودقة وعمق التضحيات وصعوبات التقبل والحب الذي بفضله نحن نكون، نتعلم أنه في حالة الاختناق، ينبغي أن نتنفس دائما.



وحصد فايم بويان، الذي ينتمي إلى إصول بنغالية، على جائزة أفضل ممثل، من أجل دوره في "Bangla" من تأليفه وإخراجه، والذي يتناول بسخرية الأجيال الجديدة في إيطاليا. وقد حصلت كارلوتا أنتونيلي، على جائزة أفضل ممثلة لدورها في نفس الفيلم.



وفي نفس السياق، حصل ماركو دامور على جائزة أخرى، هذه المرة كأفضل مخرج، لفيلمه "L'immortale"، كما أختير فيلم " A Tor Bella Monaca non piove mai" من إخراج ماركو بوتشي.



