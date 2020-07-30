بوتشيلي يعتذر عن تعليقاته المثيرة للجدل إنتقد فيها الحكومة

أنسامد - 30 يوليو / تموز - إعتذر فنان الأوبرا المطرب التينور أندريا بوتشيلي يوم أمس الأربعاء بعد تعرضه لهجوم شديد بسبب انتقاده القيود التي فرضتهاالحكومة بسبب فيروس كورونا وذلك خلال مؤتمر في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وقال بوتشيلي خلال المؤتمر إنه شعر "بالإذلال والإهانة" بسبب القيود المفروضة على الحرية خلال إغلاق كوفيد-19 .



وقال بوتشيلي ، الذي تعافى بعد إصابته بالفيروس التاجي نفسه ، على صفحته على فيسبوك: "إذا تسببت كلمتي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي في المعاناة ، أود أن أقدم اعتذاري الصادق ، لأن نيتي ما كانت لتختلف أكثر".



"كما لم يكن في نيتي الإساءة إلى أولئك الذين ضربهم الفيروس .



"في الواقع ، لم يسلم الفيروس من عائلتي: لقد اصابناه جميعا وخافينا جميعا من الأسوأ ، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف المسار الذي سيأخذه مرض مثل هذا ، والذي لا يزال غير معروف جزئيا لنا.



"كان القصد من خطابي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي هو إرسال رسالة أمل لمستقبل قريب حيث يمكن للأطفال - أولا وقبل كل شيء - أن يجدوا مرة أخرى شعورا بالحياة الطبيعية ويمكنهم أن يأملوا في العيش" كأطفال "، واللعب مع واحتضان بعضهم البعض ، كما يجب في سنهم ، وأن يكونوا قادرين على النمو سعداء وصحيين.



