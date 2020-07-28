تجديد حبس الناشط باتريك زكي 45 يوما

انسامد - 28 يوليو - تموز - اصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة مشورة قرارها بتجديد حبس الناشط السياسي المصري باتريك جورج زكي لمدة ٤٥ يوما.



باتريك طالب مصري يبلغ من العمر 27 عامًا يدرس في جامعة بولونيا بايطاليا و اعتقل في القاهرة في فبراير / شباط الماضي .



عقدت الجلسة بالأمس، بعد ما يقرب من خمسة أشهر من عدم ظهور زكي أمام النيابة أو المحكمة،بسبب الاجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا .



وقالت هدى نصرالله محامية زكي لوكالة أنسا إن القرار اتخذته "محكمة الجنايات". يوم الأحد ، وللمرة الأولى منذ أوائل مارس وقالت ان زكي مثل شخصياً أمام القضاة.



وقال ريكاردو نوري ، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا ، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) يوم الاثنين إن "يوم أمس كان مفاجأة واليوم مفاجأة رهيبة".



وقال أحد محامين زكي الآخرين ، وليد حسن ، إنه على الرغم من التوقعات المحيطة بالإفراج المحتمل عن زكي ، فإن التمديد كان متوقعًا بالنظر إلى أن جلسة الأحد كانت "استثنائية" وعقدت دون مشاركة فريق دفاعه بالكامل.



في مصر ، يمكن تجديد تمديدات الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا 10 مرات بالنظر إلى أن فترة الخمسة أشهر هذه قد انتهت بالفعل بالنسبة لزكي ، فإن التجديد الحالي لمدة 45 يومًا يتطلب تفويضًا من القاضي.



تشمل اتهامات زكي ، التي تستند فقط إلى صفحة فيسبوك مثيرة للجدل ، "نشر أخبار مزيفة" و "التحريض على الاحتجاج" و "التحريض على العنف والجرائم الإرهابية".



قال نوري: "نحن الآن نعمل علي استمرار الضغط على السلطات المصرية والإيطالية لإطلاق سراحه وتكريس مبادرات حقيقية وافتراضية للوصول الي الافراج عن زكي .



