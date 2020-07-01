قضية ريجيني:اجتماع بين نائب عام روما و النائب العام المصري

انسامد - الاول من يوليو - تموز - من المقرر عقد الاجتماع الثاني عشر اليوم بين القضاة الإيطاليين والقضاة المصريين حول قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختطف وقتل عام في القاهرة2016 ، عبر الفيديو كونفرانس ، وهذا هو اللقاء الثاني بين الطرف الايطالي النائب العام الجديد حمادة الصاويمنذ شهر يناير الماضي .



ينتظر المحققون الإيطاليون ، بقيادة المدعي العام في روما ميشيل بريستيبينو ونائبة سيرجيو كولايوكو ، ردود نظراءهمفي القاهرة على الخطاب الذي أرسل في أبريل 2019 والذي لم يتم استلام أي رد عليه حتى الآن.



,هذا و قد وصلت القضية اليمفترق طرق اساسيرغم آلاف الصعوبات ، ما أدى إلى التعرف على خمسة من ضباط الأمن الوطني متهمون بتنظيم عملية اختطاف ريجني في يناير 2016 .



الضباط الخمسة المطلوبين للعدالة الايطالية هم اللواء صابر طارق ، والعقيد أوشام حلمي ، وأثر كمال ، والرائد مجدي شريف ، والوكيل محمود نجم