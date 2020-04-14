رسالة حب من جل الاعمال الايطالي لابو الكان لبلاده

انسامد - 14 ابريل - نيسان - وجه رجل الاعمال الايطالي الشهير لابو
الكان رسالة تضامن الي ايطاليا البلد التي يعشقها دون قيد او شرط
..
قال في رسالته:"احب ايطاليا بداية من ليوناردو دافنشي الي ماتيو و
من بيرانديلو الي ريتا وليفي مونتالشيني واعشق فن السينما من
فلليني الي الافلام الحديثة و فيراري وفيات و ديزل و بياجيو وايضا
المطبخ الايطالي من باريللا وبالاديوورينزو بيانو وارماني و جوتشي
.
و اضاف في رسالته انه يحب الان ايطاليا غير تلك التي عرفها في
شبابه تلك التي تقاوم كل ثانية و كل دقيقة و كل ساعة ايطاليا التي
تمر بوقت عصيب و لكنها تعلم ايضا ان بزوغ الفجر يقترب .
يقول ايضا انه لطالما احب ان يكتب علي حسابه علي تويتر رسالة حب
الي ايطاليا مثل تلك الرسائل التي يتبادلها المحبون والتي يرسلها
الرجل الي المرأة التي يحبها و هي غائبة عنه لكنه يعلم يقينا
انهاسوف تعود..
قال انه يعشق ايطاليا التي يطل سكانها من الشرفات و يسيرون في
الطرقات الضيقة واطبائها و ممرضيها و العاملين بالمجال الصحي و
المتطوعين الذين يبتسمون و ملء عيونهم الدموع واضاف انه وبشكل خاص
لا يكف عن التفكير في اولئك الذين لا يجدون الطعام و لا المأوي.
ويقول في النهاية ان التاريخ يخبرنا ان ايطاليا لا تموت ابدا وحتي
لو مرضت فانها تسترد انفاسها لاننا نملك دائما ذلك الشئ الذي
ينقذنا و هو قوة الجمال و الخير و الابداع و الكرم و المرونة التي
تجمع البلاد من الشمال الي الجنوب .