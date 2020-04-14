رسالة حب من جل الاعمال الايطالي لابو الكان لبلاده

انسامد - 14 ابريل - نيسان - وجه رجل الاعمال الايطالي الشهير لابو الكان رسالة تضامن الي ايطاليا البلد التي يعشقها دون قيد او شرط ..



قال في رسالته:"احب ايطاليا بداية من ليوناردو دافنشي الي ماتيو و من بيرانديلو الي ريتا وليفي مونتالشيني واعشق فن السينما من فلليني الي الافلام الحديثة و فيراري وفيات و ديزل و بياجيو وايضا المطبخ الايطالي من باريللا وبالاديوورينزو بيانو وارماني و جوتشي .



و اضاف في رسالته انه يحب الان ايطاليا غير تلك التي عرفها في شبابه تلك التي تقاوم كل ثانية و كل دقيقة و كل ساعة ايطاليا التي تمر بوقت عصيب و لكنها تعلم ايضا ان بزوغ الفجر يقترب .



يقول ايضا انه لطالما احب ان يكتب علي حسابه علي تويتر رسالة حب الي ايطاليا مثل تلك الرسائل التي يتبادلها المحبون والتي يرسلها الرجل الي المرأة التي يحبها و هي غائبة عنه لكنه يعلم يقينا انهاسوف تعود..



قال انه يعشق ايطاليا التي يطل سكانها من الشرفات و يسيرون في الطرقات الضيقة واطبائها و ممرضيها و العاملين بالمجال الصحي و المتطوعين الذين يبتسمون و ملء عيونهم الدموع واضاف انه وبشكل خاص لا يكف عن التفكير في اولئك الذين لا يجدون الطعام و لا المأوي.



ويقول في النهاية ان التاريخ يخبرنا ان ايطاليا لا تموت ابدا وحتي لو مرضت فانها تسترد انفاسها لاننا نملك دائما ذلك الشئ الذي ينقذنا و هو قوة الجمال و الخير و الابداع و الكرم و المرونة التي تجمع البلاد من الشمال الي الجنوب .



