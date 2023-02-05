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البابا فرنسيس في جنوب السودان، حاج من أجل السلام والمصالحة
    (أنسامد) - فبراير 5 - روما - قال البابا فرنسيس لدى وصوله إلى جنوب السودان أول أمس الجمعة - في إطار محطته الثانية من جولته في وسط إفريقيا بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية - إنه يزور الدولة التي مزقتها الصراعات كحاج من أجل السلام والمصالحة.

    وكتب بابا الفاتيكان في كتاب تكريم القصر الرئاسي أولى كلماته خلال زيارته في جوبا عاصمة جنوب السودان "ها أنا حاج، وأدعو الله في هذا البلد العزيز، هدية النيل، أن تتدفق أنهار السلام؛ لكي يرى سكان جنوب السودان أرض الوفرة الكبيرة، ازدهار المصالحة والرخاء".

    وقد التقى البابا فرنسيس بالسلطات في البلاد. (أنسامد).

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