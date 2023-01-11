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سفن إنقاذ المنظمات غير الحكومية تشجع العبور غير القانوني
    (أنسامد) - يناير 11 - روما - قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي إن سفن البحث والإنقاذ التي تديرها المنظمات غير الحكومية تشجع العبور غير القانوني للبحر الأبيض المتوسط بواسطة قوارب تنقل المهاجرين.

    سعت الحكومة إلى تثبيط أنشطة السفن التي تديرها المنظمات غير الحكومية من خلال إدخال مدونة سلوك جديدة تلزمهم بطلب ميناء أمان بمجرد قيامهم بعملية الإنقاذ، بدلاً من البقاء في البحر لمساعدة المزيد من الناس.

    وصرح بيانتيدوسي لقناة La7 التلفزيونية الإيطالية "طموحنا هو إدارة هذه الظاهرة بأنفسنا. لا يمكننا السماح للسفن الخاصة التي ترفع أعلام دول أجنبية بأن تحل محل الحكومة الإيطالية".

    وتابع "ثم هناك أيضا عامل الجذب (لسفن المنظمات غير الحكومية) لقد رأينا أن نوعية القوارب التي ينطلق منها المهاجرون تراجعت وهذا يساهم في المآسي التي تحدث بعد ذلك". (أنسامد).

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