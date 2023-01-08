إيطاليا تخصص ميناء أنكونا لإنزال مهاجرين

(أنسامد) - يناير 8 - روما - قررت السلطات الإيطالية تخصيص ميناء أنكونا لإنزال المهاجرين المتواجدين على متن سفينة الإنقاذ "أوشن فايكينغ" التي تديرها منظمة "أس أو أس ميديترانيه".



وكانت سفينة أوشن فايكينغ أنقذت، صباح الأحد، 37 مهاجرا قبالة السواحل الليبية. وذكرت "أس أو أس ميديترانيه"، أن الميناء يبعد 1575 كم عن منطقة العمليات، أي ما يعادل 4 أيام إبحار.



وحذرت المنظمة من أن توقعات الطقس تشير إلى تدهور الظروف الجوية مساء الأحد، مما يعرض المهاجرين للرياح الشديدة واضطراب الأمواج.



(أنسامد).



