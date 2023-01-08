إيطاليا تخصص ميناء أنكونا لإنزال مهاجرين

البابا فرنسيس : اللقاء والحوار ضروريان من أجل السلام
إيطاليا تحتفل بعيد العَلم، رمز الوحدة الوطنية وروح التضحية
الجزائر تعزز موقعها كثاني أكبر مورد غاز عبر الأنابيب لأوروبا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
ليلة رأس السنة في أورفيتو..ساحة الكاتدرائيةعلى إيقاع موسيقى الجاز
الغوص التقليدي احتفالاً بالسنة الجديدة في نهر تيفيري ، روما
"لو بيوبيلي" فيلم إيطالي أمريكي مشترك للأطفال عن روح الميلاد
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