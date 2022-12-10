فاعلية في روما حول نشاط منظمة "أوبن آرمز"

(أنسامد) - ديسمبر 10 - روما - تقيم منظمة "أوبن آرمز" غير الحكومية، التي تقوم بعمليات بحث وإنقاذ المهاجرين في البحر منذ سنوات، فاعلية في العاصمة الإيطالية روما لتناول وإلقاء الضوء على نشاط أولئك الذين يعملون في المجال الإنساني.



ستقام الفاعلية في 11 ديسمبر الجاري في روما، بمشاركة شخصيات بارزة من عالم الفن الذين استجابوا لدعوة المنظمة غير الحكومية لدعم عمل النشطاء في المجال الإنساني.



كما تضم الفاعلية أيضا الممثلين والفنانين الإيطاليين أليساندرو بورغي وفاليريو ماستاندريا وكاترينا جوزانتي وبييترو سيرمونتي وتوماسو باراديسو وماتيلدا دي أنجيليس وغيرهم لدعم العاملين في المجال الإنساني.



كما سيتم عرض رسالة فيديو للممثل ريتشارد جير، بالإضافة إلى لقاء في بث مباشر مع أوسكار كامبس، مؤسس المنظمة غير الحكومية "أوبن آرمز".



سيتم الوصول إلى المكان من خلال تجربة حسية، حيث سيتعين على المشاركين المرور عبر غرفة مظلمة مع تسجيل صوتي في البحر لإرشادهم، مع الموسيقى التصويرية التي تم إنتاجها حصريًا للحدث من قبل مصمم الصوت تيهو تيردو. (أنسامد).



