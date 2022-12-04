المنقوش عن المهاجرين: الزوارق الإيطالية ليست الحل

(أنسامد) - ديسمبر 4 - روما - قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن العلاقة بين إيطاليا وليبيا أمر غير قابل للتفاوض، ولكن عندما يتعلق الأمر بالهجرة، أواصل إخبار أصدقائنا في إيطاليا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأننا بحاجة إلى حلول مختلفة، منوهة أن قوارب الدورية وخفر السواحل ليست الحل الذي يجب أن يشمل الجميع، بل "يجب أن نعالج الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة".



وأضافت وزيرة الخارجية الليبية، خلال حديثها في منتدي "حوارات البحر المتوسط" الذي عقد أول أمس في روما، "ليبيا ليست هدفا للمهاجرين لكنهم يمرون عبرها للوصول إلى أوروبا. إنهم يحلمون بأوروبا".



وبالنسبة للشأن الليبى، قالت المنقوش "لقد وعدنا بأن نكون آخر حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات. الطريق فيه العديد من التحديات والعقبات، لكنني الآن أتمنى أن نكون قريبين من النقطة التي يجب أن يتفق فيها مجلس الدولة والبرلمان على أساس دستوري جاهز بنسبة 80% ، حتى لو تبقى بعض الجوانب ليتم توضيحها".



وأضافت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن "الحكومة قررت عدم الانتظار لأننا نعلم أنه لن تكون هناك انتخابات بدون أساس دستوري"، مشيرة "يجب أن نكون واضحين بشأن خارطة الطريق وتوقيت الانتخابات ولكن لا يمكننا إعلانها حتى تصبح القاعدة الدستورية جاهزة".



وتابعت : نحن نؤيد بشدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة في دفع الكيانين لاستكمال الأساس الدستوري، لأننا نؤمن أنه بداية حاضر ومستقبل البلاد وسيمهد الطريق للانتخابات. (أنسامد).



