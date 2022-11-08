سالفيني: حان الوقت لوقف "الرحلات المنظمة" للمهاجرين

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - أكد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء، ووزير البنية التحتية أن الوقت قد حان لوقف "الرحلات المنظمة" للمهاجرين عبر البحر المتوسط.



وجاء تصريح سالفيني، في الوقت الذي تستمر المواجهة بين الحكومة الإيطالية، وسفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية، حول السماح بإنزال مهاجرين تم إنقاذهم في البحر المتوسط على الأراضي الإيطالية.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، رست سفينتي "هيومانتي 1" و"جيو بارنتس" في مينا كاتانيا، لكن الحكومة الإيطالية سمحت فقط للأشحاص الذين اعتبرتهم "ضعفاء" بالنزول منها .



وجراء ذلك، لا يزال هناك 35 طالب للجوء على متن سفينة "هيومانتي 1"، بعد السماح لـ 144 شخصا بالنزول، في حين ظل 215 شخصا عالقا على متن السفينة الأخرى.



وقال قبطان سفينة "هيومانتي 1"، أنه لن يغادر كاتانيا حتى يسمح للجميع بالخروج من السفينة، بينما لا تزال ترسو سفينة "جيو بارنتس" في ميناء صقلية.



وأعلنت المنظمات غير الحكومية التي تدير السفن أنها ستقدم طعونا قانونية على قرار السماح فقط لبعض طالبي اللجوء بالنزول.



هناك سفينتان أخريان تديرهما منظمة غير حكومية في المياه بالقرب من كاتانيا وهما Rise Above، التي على متنها 90 شخصًا، وOcean Viking، التي أنقذت 234.



وعلق سالفيني على رفض السلطات لإنزال المهاجرين، بالقول، في تصريحات لإذاعة "أر تي إل"، "هذه رحلات منظمة"، مضيفا، "من كانوا على متن هذه السفن، يدفعون نحو 3 ألاف دولار تتحول إلى أسلحة ومخدرات للمهربين".



وتابع، "من الضروري وقف الإتجار، ليس فقط بالبشر، والذي هو ضخم، ولكن أيضا بالأسلحة والمخدرات المرتبطة بالإتجار بالبشر".



(أنسامد).



