سالفيني: حان الوقت لوقف "الرحلات المنظمة" للمهاجرين

أوكرانيا: ميلوني وسوناك يؤكدان ضرورة رد موحد ضد الغزو الروسي
مباحثات في شرم الشيخ على هامش قمة المناخ
المنفي يبحث مع رئيسة الحكومة التونسية العلاقات الثنائية
زايد والسيسي يشهدان اتفاقية إنشاء أحدمشاريع طاقة رياح في مصر
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
أول هبوط لسفينة اللاجئين جيو بارنتس في كاتانيا ، اجلاء النساء والأطفال
ايطاليا..هالووين
مازيراتي ام سي 20 سيللو
إيطاليا-اكواليزر 3 .. دينزل واشنطن على ساحل أمالفي
130 لقطة لروبرت دويسنو ، أحد أشهر المصورين في العالم ،تعرض حتى 14 فبراير 2023 بالمركز الإيطالي للتصوير في تورينو
معرض في أوربينو لتخليد مولد فيديريكو دا مونتيفيلترو