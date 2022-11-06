بابا الفاتيكان : المؤمنون يرفضون الحرب وسباق التسلح

(أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال بابا الفاتيكان فرنسيس، في اليوم الثاني من زيارته لدولة البحرين يوم الجمعة، إن المؤمنين يرفضون الحرب وسباق التسلح.



وتابع "المتدينون يرفضون بشدة الحرب واستخدام العنف".



وأضاف البابا فرنسيس: "علينا أن نتحرك لإدانة الإرهاب ومعارضة سباق التسلح وتجارة الحرب وسوق الموت". (أنسامد).



