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بابا الفاتيكان : المؤمنون يرفضون الحرب وسباق التسلح
    (أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - قال بابا الفاتيكان فرنسيس، في اليوم الثاني من زيارته لدولة البحرين يوم الجمعة، إن المؤمنين يرفضون الحرب وسباق التسلح.

    وتابع "المتدينون يرفضون بشدة الحرب واستخدام العنف".

    وأضاف البابا فرنسيس: "علينا أن نتحرك لإدانة الإرهاب ومعارضة سباق التسلح وتجارة الحرب وسوق الموت". (أنسامد).

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