وكالة أنسا توقع اتفاقية شراكة مع وكالة الأنباء الهندية PTI

(أنسامد) - أكتوبر 30 - روما - وقعت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" ANSA هذا الأسبوع اتفاقية شراكة مع وكالة أنباء "بى تى آي" PTI الهندية.



تنص الاتفاقية على تبادل المحتوى وإمكانية تطوير مشاريع تجارية مشتركة لدعم اتصالات المؤسسات والشركات في البلدين.



وقال سفير إيطاليا في الهند، فينتشنزو دي لوكا، إن "اتفاق أنسا/ بي تي آي يأتي بمناسبة مرور 75 عامًا على بدء العلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والهند، في توقيت يشهد تطورا استثنائيا للعلاقات بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي".



وقال الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء بى تى آي الهندية، فيجاي جوشي :"الشراكة بين الوكالتين ستسمح بتبادل أكبر للمعلومات والمعرفة بين إيطاليا والهند"، معربا عن أمله في أن تمتد الشراكة لتشمل الصور ومقاطع الفيديو.



ومن جهته قال المدير الإداري لـ ANSA ستيفانو دي أليساندري "إن الإتفاقية ستمكننا من معرفة ما يحدث في الهند بشكل أفضل والعكس صحيح".



وأضاف: "هناك الكثير من القواسم المشتركة بين أنسا و PTI. وأنا أعتبر هذا الاتفاق مجرد نقطة انطلاق لتوسيع تعاوننا قريبًا في المجال التجاري أيضًا". (أنسامد).



