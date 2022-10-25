تقرير: المناخ يقود المهاجرين على نحو متزايد إلى إيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - تعد أزمة المناخ عاملاً متزايدًا في دفع المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا لمغادرة أوطانهم، وفقًا لتقرير الهجرة "Immigrazione 2022"' الصادر عن مركز أبحاث Idos يوم أمس الاثنين.



وقد تم إعداد التقرير بالتعاون مع مركز الدراسات Confronti ومعهد "S. Pio V" للدراسات السياسية.



وقال التقرير إن البلدان الأصلية للمهاجرين الذين أتوا إلى إيطاليا في عام 2021 كانت الدول التي تضررت بشدة من الظواهر المرتبطة بالمناخ مثل الجفاف لفترات طويلة والفيضانات الشديدة.



وشملت هذه البلدان تونس ومصر وبنجلاديش وأفغانستان وسوريا وساحل العاج وإريتريا وغينيا وباكستان وإيران.



وأضاف التقرير إن هؤلاء المهاجرين يعتبروا "غير مرئيين" أمام القانون، بمعنى أن إيطاليا والاتحاد الأوروبي لا يمنحان مهاجري المناخ وضع اللاجئ.



قال رئيس مركز أبحاث Idos لوكا دي سولو: "إن الظلم المناخي والظلم الاجتماعي يندمجان وأصبحت الهجرة هي استراتيجية التكيف الوحيدة المتاحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل آخر من أجل الفرار من الفقر بجميع أشكاله".



وتابع "منع الصراع ليس كافيا لحل قضية الهجرة القسرية، ومن الضروري أيضًا تعلم كيفية العيش بطريقة أكثر استدامة مع كوكبنا، وقلب نموذج التنمية الحالي رأسًا على عقب والتفكير عمليًا في الحق في الهجرة".



(أنسامد).



