تونس: اعتقال والدي طفلة 4 سنوات وصلت وحدها إلى لامبيدوزا

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - اعتقلت السلطات التونسية والد ووالدة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعد أنباء وصول الطفلة وحدها بدون عائلتها إلى الجزيرة الإيطالية، لامبيدوزا، بعد رحلة استغرقت 30 ساعة، على متن قارب محمل باللاجئين الآخرين.



ووضعت السلطات التونسية، الوالدين في سجن بمدينة المنستير.



وأكد نبأ الاعتقال، البرلماني التونسي، مجدي كارباي الذي كان على اتصال مع عمة الفتاة الصغيرة.



وبحسب النائب، فإن الزوجين تم احتجازهما بتهة التخلي عن قاصر، بعد ذهابهما للإبلاغ عن اختفاء ابنتهما.



وفي الحقيقة، كان الزوج والزوجة يحاولان أيضا المغادرة من صيدا للوصول إلى إيطاليا.



يوضح النائب وفق معلومات العمة، "القارب كان ينتظرهما في البحر، وللوصول إليه، كان عليهما عبور جزء من الماء، وحمل الرجل الفتاة الصغيرة بين ذراعيه، بينما كانت زوجته في الخلف مع ابنتهما الأخرى البالغة من العمر 7 سنوات".



وتابع، "وعندما وصل الأب للقارب، كانت المرأة تواجه صعوبة وعلى وشك الغرق، الأمر الذي جعل الأب يترك ابنته على القارب ويعود لاصطحاب زوجته، ولكن في غضون ذلك، غادر القارب".



وخلال عملية العبور، اعتنت النساء الأخريات بالفتاة الصغيرة، وهي الآن في مركز للقصر في مقاطعة أجريجنتو. (أنسامد).



