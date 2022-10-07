إيطاليا: تدريب على الأوبرا والحفلات للفنانين التونسيين

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - تعمل مؤسسة لوليو موزيكالي ترابانيزي (Il Luglio Musicale Trapanese) في تراباني، على إشراك معرفتها الخاصة بإنتاج الأوبرا وتنظيم الحفلات السيمفونية، مع الشركاء التونسيين.



ووصل وفد من الشباب الفنانين والفنانات من تونس إلى المدينة في إطار مشروع التعاون العابر للحدود، " Médithéâtres- الموسيقى في المسارح القديمة للبحر المتوسط".



وتم إطلاق المشروع بواسطة مؤسسة "لوليو موزيكالي"، وتونس، وبالشراكة مع " Distretto Turistico" في غربي صقلية، إضافة إلى جمعية "أصدقاء الموسيقى"، و"وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية" التونسية، والأوركسترا السيمفونية التونسية.



وأقيمت ورشة تدريب على مدار ثلاثة أيام، للاحتراف الفني المسرحي مخصصة للطلاب التونسيين، من أجل تزويدهم بالمعرفة في المجال الفني والتقني في عالم المسرح والأوبرا والموسيقى وفنون العرض.



وتعمل مؤسسة "لوليو موزيكالي ترابانيزي"، على الحفاظ على تقاليد المدينة الإيطالية في الموسيقى المسرحية والأوبرا، عبر سلسلة من عروض الأوبرا والحفلات الموسيقية، التي تقدمها. (أنسامد).



