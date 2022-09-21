توقيع اتفاقية تعاون تونسي- إيطالي لإنشاء "مناطق حيوية"

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - وقعت إيطاليا وتونس على إتفاقية لانشاء مناطق حيوية (بيولوجية) في تونس بهدف تعزيز مبادرات التنمية المحلية لدعم الانشطة الانتاجية والريادية والابتكارية والمساهمة في تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.



وقام بتوقيع الاتفاقية - بمقر إقامة السفير الإيطالي في تونس- ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والفرع الإيطالي للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة.



وقال سفير إيطاليا بتونس، لورنزو فانارا، " توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام إيطاليا المتجدد بدعم تونس في انشاء نموذج إنمائي شامل وعادل ومستدام بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها لإيجاد توازن جديد بين المجتمعات البشرية والبيئة التي يعيشون فيها ".



ويحمل المشروع اسم "الإجراءات الأولية لإنشاء المناطق الحيوية (البيولوجية) في تونس" .



وقالت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس في بيان لها انها تلقت طلباً من وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية للحصول على مساعدة مؤسسية وتقنية ومنهجية من بينها إجراء دراسة جدوى تمهيدية تهدف إلى إنشاء "مناطق حيوية" تجريبية في خمس ولايات تونسية ًتميز بالتنوع المناخي و البيولوجي في هزوة (في مدينة توزر)، ماجل بلعباس ( في ولاية القصرين)، كسرى ( بولاية سليانة)، الهوارية (في ولاية نابل)، سجنان (في ولاية بنزرت).



وأضاف البيان "يمثل إنشاء المناطق الحيوية في تونس، وهي الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، نقلة نوعية في إدارة سياسات واستراتيجيات التنمية الريفية"، مشيرا الي الاهتمام الايطالي بالمساهمة في تعزيز أنظمة الإنتاج والاستهلاك ذات التأثير المنخفض، بهدف تحقيق رفاهية متوازنة وواسعة النطاق.



ومن جهتها، قالت الدكتورة أناماريا ميليجرانا، نائبة مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس ان"هذا المشروع يندرج في اطار مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإنمائي للفترة 2021-2023، مكرسة بالكامل تقريبا للدعم الاقتصادي المستدام لتونس"، مضيفة أن "تمويل المشروع يبلغ مليون يورو، وسيستمر لمدة 18 شهرا". (أنسامد).



