بدء زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس لكازاخستان

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - وصل بابا الفاتيكان فرنسيس إلى عاصمة دولة كازاخستان نور سلطان في مستهل رحلته الرسولية الثامنة والثلاثين.



وقد أجرى البابا لقاء قصير مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قبل حفل ترحيب.



ويزور فرانسيس هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لحضور المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.



و عندما سأله صحفيون على متن الرحلة البابوية عما إذا كان سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ خلال فترة وجوده في كازاخستان، أجاب فرانسيس : "لا أعرف شيئًا عن ذلك، لكنني دائمًا على استعداد للذهاب إلى الصين".



الجدير بالذكر أن الرئيس الصينى سيزور كازاخستان هذا الأسبوع.



ومن المقرر أن يعود البابا فرانسيس إلى روما يوم الخميس. (أنسامد).



