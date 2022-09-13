إيطاليا : بدء الدراسة بدون قناع وجه

(أنسامد) - سبتمبر 13 - روما - عاد التلاميذ في أجزاء كثيرة من إيطاليا إلي المدارس إعتبارا من أمس الاثنين، وللمرة الأولى منذ بداية جائحة COVID-19، دون الالزام بارتداء أقنعة الوجه داخل الفصول الدراسية أو احترام التباعد الاجتماعي، وأصبح التعلم عن بعد للفصل المتأثر بحالات COVID شيئًا من الماضي أيضًا.



وكان يوم الاثنين هو يوم العودة إلى المدرسة في أبروتسو وبازيليكاتا وفريولي فينيتسيا جوليا ولومباردي وبيدمونت وفينيتو ومقاطعة ترينتو.



كما أعيد فتح المدارس في بعض أجزاء البلاد الأسبوع الماضي كما ستبدا الدراسة في المناطق المتبقية خلال الأسبوع المقبل.



و قال وزير التربية والتعليم باتريزيو بيانكي "البلاد كلها بحاجة إلى بداية جديدة".



وأضاف "تعتبر الحكومة أن مرحلة الطوارئ (للوباء) قد انتهت ولكننا مستعدون لكل الاحتمالات". (أنسامد).



