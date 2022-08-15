البابا فرنسيس يحذر من الأزمة الإنسانية الخطيرة في الصومال

(أنسامد) - أغسطس 15 - روما - حذر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان من الأزمة الإنسانية الخطيرة في الصومال وبعض مناطق الدول المجاورة.



وقال البابا فرنسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي إنه يريد لفت الانتباه إلى "الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعصف بالصومال وبعض المناطق في الدول المجاورة".



وتابع : إن سكان هذه المنطقة الذين يعيشون أصلا في أوضاع صعبة جدا، يهددهم الآن خطر مميت بسبب الجفاف، معربا عن أمله في أن يتمكن التضامن الدولي من الإجابة بشكل فعال على حالة الطوارئ هذه.



وأضاف أن الحرب تسلب الانتباه والموارد، مشيرا إلى الأهداف التي تتطلب الالتزام الأكبر: مكافحة الجوع؛ الصحة والتعليم. (أنسامد).



