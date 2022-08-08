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البابا يرحب بانطلاق أولى السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا
ويجدد دعوته إلى الحوار ووقف القتال
    (أنسامد) - أغسطس 8 - روما - رحب البابا فرسيس بابا الفاتيكان، بالسماح لسفن الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية، مجددا دعوته إلى الحوار ووقف القتال.

    وقال البابا فرسيس، عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس : أرحب بارتياح بانطلاق أولى السفن المحملة بالحبوب من أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الخطوة تُظهر أنه من الممكن أن يُقام الحوار وأن يتم التوصل إلى نتائج ملموسة، تعود بالفائدة على الجميع.

    وأضاف أن السماح لسفن الحبوب بمغادرة الموانئ الأوكرانية بمثابة "بادرة أمل" للسلام، معربا عن أمله في متابعة السير في هذه الطريق من أجل وضع حد للقتال، والتوصل إلى سلام عادل ودائم. (أنسامد).

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