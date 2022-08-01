البابا فرنسيس يؤكد أنه يواصل الصلاة من أجل الشعب الأوكراني

(أنسامد) - أغسطس 1 - روما - أكد البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مواصلته الصلاة من أجل أن يحرر الله الشعب الأوكراني من الحرب، مؤكدا على ضرورة إيقاف هذه الحرب.



وعقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، قال البابا فرنسيس، إنه خلال زيارته الرسولية إلى كندا، لم يتوقف أبدًا عن الصلاة من أجل الشعب الأوكراني الذي يتعرض للعدوان والمعانة، مؤكدا أنه يطلب من الله أن يحرر هذا الشعب من الحرب.



وأضاف : مع النظر بموضوعية إلى ما يحدث ومع الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تحملها الحرب كل يوم للشعب الأوكراني وللعالم بأسره، فإن الشيء العقلاني الوحيد الذي يمكن القيام به هو التوقف والتفاوض، معربا عن أمله في أن تكون الحكمة مصدر إلهام لخطوات ملموسة من أجل السلام. (أنسامد).



