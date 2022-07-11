إيطاليا: إدانة آب وأبنه لإجبارهما بناته على ارتداء الحجاب

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - كانت جريمة الفتيات الثلاث محاولة ارتداء الملابس الغربية، لكن والدهم وشقيقهم، و هم من أصول مغربية ومقيمين جميعا في لوكا بإقليم توسكانا، فرضا عليهن ارتداء ملابس إسلامية، بما فيها الحجاب، كما أسأوا معاملتهن.



وحكم القاضي الإيطالي ريكاردو نيروتشي على الأب و ابنه بالسجن عامين وشهرين لاساءتهما معاملة 3 فتيات بنات الأول وأخوات الثاني، إذ أجبروهن على ارتداء الحجاب الإسلامي.



وذكرت صحيفتي لا ناتسيوني و"إل تيرينو" أن الواقعة بدأت حينما أبدت الفتيات الثلاث القاصرات، رغبتهن في عدم ارتداء الملابس الإسلامية، وأنهن لا يفضلن ارتداء الحجاب، خاصة في ظروف معينة خلال لقاء أصدقاء إيطاليين.



وبحسب الصحيفتين، فإن هذه الرغبة أثارت نقاشا مع والدهن، العامل البالغ من العمر 55 عاما، والمدعوم من أبنه الأكبر، البالغ من العمر 25 عاما، إذ قام هذين الأخيرين بمعاملتهن بشكل سيء وضربهن لإجبارهن على الالتزام بالزي الإسلامي.



كما استنكر القاضي دور الأم التي خنثت باليمين أمام المحكمة لإنقاذ زوجها وأبنها. (أنسامد).



