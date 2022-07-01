إيطاليا: منع طفلين من أصول مغربية من التدريب على العمل

(أنسامد) - يوليو 1 - روما - أعلنت جمعية حقوقية خاصة بالمهاجرين أن تلميذين من أصل مغربي، مُنعا من الحصول على برامج خاصة بالخبرة العملية، في ساسيل، بالقرب من بوردينوني، شمالي إيطاليا، بسبب لونهما.



وأوضح أدولف هاكاه، رئيس الجمعية المحلية الخاصة بالمهاجرين، التي تولت قضية الطفلين، "لقد تم استبعادهما من عدة برامج تدريب محلية، بينما سُمح لجميع الأطفال الآخرين بالانضمام". (أنسامد).



