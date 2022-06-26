إيطاليا تمنح الجنسية لخابي لام، الأكثر متابعة على تيك توك

(أنسامد) - يونيو 26 - روما - قال وكيل وزارة الداخلية الإيطالية كارلو سيبيليا، إنه من المقرر أن يحصل الناشط السنغالي خابي لام، أكثر شخص متابعة على موقع تيك توك في العالم، على الجنسية الإيطالية، وذلك بعد أن اشتكى نجم وسائل التواصل الاجتماعي، البالغ من العمر 22 عامًا، من عدم حصوله على الجنسية الإيطالية.



وكتب كارلو سيبيليا، في حسابه علي موقع "تويتر" إن مرسوم منح الجنسية الإيطالية قد صدر بالفعل في أوائل شهر يونيو من قبل وزارة الداخلية، موضحا أن المؤسسات المحلية ستتصل قريبًا بخابي لام - المولود في السنغال - لإخطاره وأداء اليمين.



أصبح خابي لام، الذي اكتسب شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو الصامتة المضحكة التي ينشرها على تيك توك، ويشير فيها بسخرية إلى الأشخاص الذين يعقدون المهام البسيطة دون سبب على الإطلاق، الشخص الأكثر متابعة في العالم على تيك توك في وقت سابق من هذا الشهر.



(أنسامد).



