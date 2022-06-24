18 دولة في الاتحاد الأوروبي تتبنى آلية تضامن مع المهاجرين

(أنسامد) - يونيو 24 - روما - تبنت ثماني عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بينها إيطاليا، و3 دول منتسبة، إعلانا بشأن تنفيذ آلية تضامن مؤقتة للاستجابة لصعوبات الهجرة التي تواجهها الدول الأعضاء التي تشكل المدخل الرئيسي على البحر المتوسط.



وجاء الإعلان عن هذه الآلية بواسطة الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.



وستأخذ المساهمة التضامنية شكل إعادة التوطين، والتي ستساهم في نقل طالبي اللجوء المسجلين بالفعل في دولة دخول أولية، إلى دول الأعضاء في الاتحاد.



وفيما يتعلق بالدول التي رفضت قبول هذا الشكل من التضامن، فسيكون عليهم تقديم مساهمات أخرى، بينها مساهمات مادية أو إنسانية لإدارة الحدود. (أنسامد).



