وفد من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي يزور الجزائر

(أنسامد) - مايو 30 - روما - بدأ وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، زيارة اليوم، الاثنين، إلى العاصمة الجزائرية في مهمة للقاء مسؤولين برلمانيين وحكوميين.



وبحسب بيان صادر من المجلس، فإنه "بدءا من اليوم وحتى الأربعاء، الأول من يناير، يتواجد وفد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الجزائر في مهمة للقاءات برلمانية وحكومية"، موضحا أن الوفد يقوده رئيس اللجنة، بيرو فاسينو، بمشاركة أعضاء من اللجنة.



ونوه البيان، إلى أن الوفد سيناقش خلال الزيارة، بعض الموضوعات الهامة على الساحة الدولية، مثل الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها على مستوى الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى مبادرات لتحقيق الاستقرار في البحر المتوسط وتهدئة النزاعات التي تعصف به.



كما يناقش الوفد أيضا إعادة إطلاق استراتيجية لتنمية وتعاون أورومتوسطية، وأعمال مشتركة من أجل سياسة هجرة جديدة، علاوة على تعزيز العلاقات الثنائية بين إيطاليا والجزائر.



وأكد رئيس الوفد، بيرو فاسينو أن البعثة البرلمانية تأتي بعد أيام قليلة من زيارة دولة أجراها رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون إلى إيطاليا، والتي شكلت نقلة نوعية في العلاقات بين روما والجزائر.



وتابع، "بزيارتنا، نقترح بدء تعاون برلماني دائم يسهم في تحقيق علاقة قوية بين دولتين تربطهما علاقات تاريخية، مع دعوة للعب معا دورًا استراتيجيًا في البحر المتوسط". (أنسامد).



