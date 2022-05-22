تونس : السفير الإيطالي يزور الجنوب للنهوض بمشاريع التعاون

(أنسامد) - مايو 22 - روما - "الغريبة في جزيرة جربة، جعلت من جمالها وموقفها من الحوار والاحترام المتبادل نموذجا للتسامح في البحر الأبيض المتوسط"، وفقا لما كتبته السفارة الإيطالية في تونس على موقع تويتر، بمناسبة حضور السفير الإيطالي في تونس، لورينزو فانارا، الاحتفالات المرتبطة بالحج التقليدي لليهود في كنيس "الغريبة" بجزيرة جربة التونسية.



وفي زيارة لجربة، في إطار جولة في الجنوب التونسي، زار السفير الإيطالي فانارا أولا مركز التدريب المهني للغوص تحت الماء بمدينة جرجيس ومبنى البلدية، لتعزيز المشاريع الممولة من وكالة التعاون الإيطالي لصالح الوكالة التونسية للتدريب المهني المؤهل للشباب، في رمادة، التي تقع في ولاية تطاوين، حيث تباحث مع حاكم الولاية حول بناء مركز حديث لقطاع الثروة الحيوانية بتمويل من وكالة التعاون الإيطالي للتنمية في تونس.



كما بحث الجانبان مكافحة الفقر والتوظيف ودعم الفلاحين التونسيين وتدشين خدمات جديدة وحديثة في مدرسة في تطاوين أنشأتها وكالة التعاون الإيطالي للتنمية في تونس بالتعاون مع اليونيسف.



وفي تغريدات أخرى للبعثة الدبلوماسية الإيطالي في تونس، نقرأ أيضا "تفخر إيطاليا بكونها الشريك الأول لتونس في قطاع التعليم. هدفنا التعليم من أجل مستقبل مشترك من الفرص الجديدة، ودائما في تطاوين حيث تعمل وكالة التعاون الإيطالي والمنظمة الدولية للهجرة في تونس من أجل نهج عالمي لظاهرة الهجرة من خلال إنشاء شركات وتوفيرالوظائف بفضل التحويلات المالية من المغتربين أيضا". (أنسامد).



