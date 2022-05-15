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البابا فرنسيس يزور كندا في الفترة من 24 إلى 30 يوليو
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - قال رئيس المكتب الصحفي بالفاتيكان ماتيو برونو، الجمعة، إن البابا فرنسيس سيزور كندا في الفترة من 24 إلى 30 يوليو، مشيرا إلى إن فرنسيس سيزور مدن إدمونتون وكيبيك وإيكالويت.

    وستكون الزيارة بدعوة من السلطات المدنية والكنسية ومجتمعات السكان الأصليين، التي رحب بها البابا في الفاتيكان مؤخرًا.

    وأضاف بروني أن جدول الزيارة سيصدر في الوقت المناسب. (أنسامد).

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