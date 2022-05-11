إيطاليا: إدراج 22 ألف طفل وطالب أوكراني في المدارس الإيطالية

(أنسامد) - مايو 11 - روما - وصل عدد الأطفال والتلاميذ والطلاب الأوكرانيين الذين تم إدراجهم في المدارس الإيطالية، منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، إلى 22.788 أوكرانياً.



وأظهر تقرير لوزارة التعليم الإيطالية أنه تم الترحيب بـ 22,788 طالباً أوكرانياً في المدارس الإيطالية، بينهم 5060 في رياض الأطفال و10.399 في المدارس الابتدائية، و5226 في المدارس الإعدادية، و2103 في المرحلة الثانوية، وذلك منذ بدء نزوح الأوكرانيين إلى الدول الأوروبية في 24 فبراير الماضي، بسبب الغزو الروسي.



وأظهر التقرير أيضا معلومات حول التوزيع الإقليمي، بينهم 21% تمركز في منطقة لومبارديا، و12% في إميليا رومانيا، و11% في كامبانيا.



(أنسامد).



