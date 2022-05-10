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مجتمع - هجرة و اندماج
وصول 111.386 لاجئ أوكراني إلى إيطاليا
    (أنسامد) - مايو 10 - روما - كشفت وزارة الداخلية الإيطالية، إن هناك حتى الآن 111.386 لاجئا أوكرانيا في إيطاليا، بزيادة 615 عن يوم الأحد.

    واضافت أنهم 57.943 امرأة و15.082 رجلا و38.361 قاصرا، مشيرة أن وجهاتهم الرئيسية هي ميلان وروما ونابولي وبولونيا. (أنسامد).

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