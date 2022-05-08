إيطاليا / الهند: دي مايو : تعزيز الشراكة الإقتصادية

(أنسامد) - مايو 8 - روما - صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عقب محادثاته في نيودلهي يوم الجمعة مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، إن إيطاليا تعزز شراكتها الاقتصادية مع الهند.



وكتب دي مايو على تويتر "محادثات مهمة مع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال".



وأضاف أنهما ناقشا "التعاون الاقتصادي والاستثمارات والفرص المتاحة لشركاتنا".



كما ترأس الوزيران أيضا مائدة مستديرة مع الشركات الإيطالية والهندية الرائدة.



وقال دي مايو "إننا ندعم الشراكة الاستراتيجية بين إيطاليا والهند." والجدير بالذكر أن دي مايو هو أول وزير خارجية إيطالي يزور الهند منذ 10 سنوات. (أنسامد).



