أوكرانيا:70.000 لاجئ طلبوا الحماية في إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - كشفت وزارة الداخلية الإيطالية يوم الثلاثاء إن حوالي 70 ألفا من أصل 101 ألف لاجئ أوكراني في إيطاليا طلبوا الحماية في البلاد.



وأضافت أن نحو 65 ألف شخص طلبوا حماية مؤقتة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي بينما طلب الباقون اللجوء أو الحماية الخاصة أو أشكال أخرى من الحماية.



وأشارت أنه يتم إيواء غالبية اللاجئين حاليا مع عائلات ومعارف، ثم هناك مجموعة تسكن مع القطاع التطوعي، ويتم استيعاب 10000 آخرين في مراكز الاستقبال الاستثنائية (CAS) وشبكة نظام الاستقبال والاندماج (SAI).



وهناك حوالي 3100 قاصرغير مصحوبين بذويهم:يعيش 2600 منهم مع عائلات بينما يعيش حوالي 500 في مرافق الإيواء وفقا لوزرة ألداخلية.



(أنسامد).



