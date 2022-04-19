تونس: اللاجئون الأفارقة يطالبون بإجلائهم

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - تظاهر عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء الافارقة لليوم الثالث على التوالي امام مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس بالعاصمة، للمطالبة بإجلائهم إلى دول أخرى.



وضم المتظاهرون نساء وأطفال، ومعظمهم من الناجين من محاولات هجرة غير شرعية عن طريق البحر إلى اوروبا.



ويتواصل احتجاج اللاجئين منذ السبت الماضي، حيث يقضون الليل في الشارع، ومعهم بطانيات وصناديق مبعثرة وحقائب تحتوي على أمتعتهم الشخصية.



وكتب المحتجون على لافتة معلقة على مدخل الوكالة، "يجب إجلاؤنا".



وقال أحد المحتجين، وهو صالح سعيد، 24 عاما، من دارفور بالسودان، "نطالب باحترام حقوقنا الأساسية، نريد أن يتم إجلاؤنا إلى أي دولة أخرى تحترم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية"، مؤكدا أنه محاصر في تونس منذ 4 أعوام.



ويشتكي المهاجرون واللاجئون خاصة من أفريقيا وجنوب الصحراء، في تونس، بأنهم ضحايا العنف اللفظي والجسدي.



وتم إنقاذ معظم هؤلاء المهاجرون قبالة السواحل التونسية بعد انقلاب قواربهم في محاولة للوصول بشكل غير شرعي إلى القارة الأوروبية.



ووفق احصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن خفر السواحل التونسية اعترضت 25657 مهاجرا حاولوا عبور البحر المتوسط عام 2021، أي ضعف الرقم المسجل خلال عام 2020. (أنسامد).



