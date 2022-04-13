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لامورجيزي: الحرب الأوكرانية تهدد بمشكلات اجتماعية في إيطاليا
تحذيرات من تأثيرها على الاقتصاد والوظائف
    (أنسامد) - أبريل 13 - روما - حذرت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشيانا لامورجيزي، من تهديد الحرب الأوكرانية بخلق مشكلات اجتماعية كبيرة في إيطاليا، لاسيما جراء تداعياتها على الاقتصاد والوظائف.

    وأوضحت الوزيرة "حالة عدم اليقين على الجبهة الاقتصادية والاجتماعية التي سببتها الحرب، تعود جزئيا إلى التأثير على سوق الطاقة وتوريد المواد الخام"، قبل أن تضيف، "يمكن لذلك أن يكون له تأثير كبير على الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي ومستويات التوظيف، وبالتالي على الأسس الاجتماعية في البلاد".

    وشددت الوزيرة على ضرورة ألا تقبل الديمقراطيات هذه المحاولات للانجرارالثقافي والاجتماعي إلى الوراء، في إشارة إلى غزو روسيا لأوكرانيا، موضحة أنه ينبغي العمل على تهيئة الظروف حتى يمكن إدارة تداعيات الحرب والحد من التأثير الاجتماعي المحتمل لهذه الأزمة الجديدة. (أنسامد).

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