مستشفى "بامبينو جيسو" توقع اتفاقية لعلاج الأطفال الليبيين

(أنسامد) - أبريل 7 - روما - وقعت الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومستشفى بامبينو جيسو للأطفال، اليوم الخميس، اتفاقية من أجل علاج الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض خطيرة، في إيطاليا.



وتأتي الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 2.425 مليون يورو وتم المصادقة عليها بواسطة نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، في إطار مشروع التعاون الإيطالي "التدخل الطارئ لصالح الأطفال الليبيين المصابين بأمراض خطيرة".



وستسمح هذه الاتفاقية لـ 25 طفلا يعانون من أمراض خطيرة صعبة الشفاء، بالمجيء إلى مستشفى بامبينو جيسو في إيطاليا، بحضور عائل أو وصي قانوني لكل منهم ، من أجل تلقي العلاج والمساعدة الاجتماعية والنفسية.



كما سيتمكن الأطفال الخاضعين لبرنامج العلاج، من اتباع مسارات تعلم مدرسية تتناسب مع احتياجاتهم، إلى جانب حضور وسطاء ثقافيين ناطقين باللغة العربية، مما سيسهل التواصل الصحيح بينهم وأسرهم وفريق المستشفى. (أنسامد).



